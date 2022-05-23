Україна пропонує кожній іноземній компанії доступ на свій ринок після виходу з Росії, – Зеленський

Україна пропонує кожній іноземній компанії, яка вийшла з Росії, доступ на свій ринок.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Ви отримаєте не тільки доступ до ринку обсягом у 40 млн споживачів, а й доступ до спільного ринку Європи. І при цьому ваші бренди, позиції тільки посиляться завдяки тому, що ви підтримаєте захист свободи. Наші представники тут, у Давосі, можуть ознайомити кожного і кожну з вас з деталями таких перспектив, які Україна відкриває для бізнесу", – пояснив він.

Президент наголосив, що Україна також запрошує взяти участь у відбудові після війни. Ми маємо більш ніж пів трильйона збитків, десятки тисяч обʼєктів зруйновано.

"Потрібно відбудувати цілі міста, галузі. І ми пропонуємо історично вагому модель відбудови, коли в кожної з країн-партнерів або міст-партнерів, компаній-партнерів буде можливість історично взяти шефство над регіоном, містом, громадою чи галуззю", – додав він.

Це не лише дозволить залучити найкращих світових спеціалістів, а й стане найбільшою після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка.

Нагадаємо, у промові на форумі президент закликав створити прецедент повного виходу всього іноземного бізнесу з РФ, щоб бренди не асоціювалися з воєнними злочинами, щоб офіси, рахунки і товари не використовувалися воєнними злочинцями в кривавих інтересах. Він наголосив, що необхідне ембарго на російську нафту. Повне блокування банків – без винятку, усіх. Повна відмова від російського IT-сектору, повна відмова від торгівлі з агресором.