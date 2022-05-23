РФ має розплачуватися за варварство в Україні в довгостроковій перспективі, – Байден

Китай не повинен навіть припускати можливість вторгнення до Тайваню.

Президент США Джо Байден під час виступу в Токіо заявив про те, що Росія повинна в довгостроковій перспективі розплачуватися за війну в Україні.

Про це пише Euronews.

За його словами, Москву треба покарати показово за вчинене нею варварство. Американський лідер мав на увазі санкції, які вже запровадили Сполучені Штати на союзники.

"Справа не лише в Україні", – наголосив він.

На думку президента США, скасування санкцій проти РФ стане сигналом для Китаю про те, що варто спробувати захопити Тайвань.

Нагадаємо, 20 травня Джо Байден прилетів до Південної Кореї. Це його перший візит до Азії на посаді президента США.

До слова, 18 травня Європейська комісія схвалила план переходу на відновлювані джерела енергії та відмови від енергоресурсів з Росії.