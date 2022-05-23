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Російська армія вночі обстріляла "ураганами" Дніпропетровщину

Постраждалих немає. 

Російська армія вночі обстріляла "ураганами" Дніпропетровщину
Ураган (ілюстративне фото)
Фото: armyinform.com.ua

Уночі 23 травня російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворог двічі вдарив з ракетних систем залпового вогню "Ураган" по Апостолівській громаді, що в Криворізькому районі.

Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"Влучив між селами. Люди не постраждали", – зазначив він.

Резніченко додав, що сигнали повітряної тривоги лунали на Дніпропетровщині всю ніч.

Нагадаємо, вчора ніч у цій області минула спокійно, але ворог вдався до обстрілів удень. Упродовж 22 травня росіяни обстріляли декілька населених пунктів Дніпропетровщини. 

"Градами" окупанти вдарили по Мар'янському, до села прилетіло десять снарядів. Ще два удари відбулись по території Апостолівської громади. Влучили також у річку. 

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