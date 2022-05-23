Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
Росія збільшила інтенсивність застосування авіації в зоні активних бойових дій, - Генштаб ЗСУ
Росія збільшила інтенсивність застосування авіації в зоні активних бойових дій, - Генштаб ЗСУ
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, – Сєнкевич
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, – Сєнкевич
​Українські захисники знову підірвали переправу через Сіверський Донець, загинуло кількадесят окупантів, - МВС
​Українські захисники знову підірвали переправу через Сіверський Донець, загинуло кількадесят окупантів, - МВС
Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
ГоловнаСуспільствоВійна

Харків переважно очищено від вибухонебезпечних предметів, але загроза залишається, – ДСНС

Окупанти, відступаючи, мінують дороги, проїзди, лісосмуги тощо.

Харків переважно очищено від вибухонебезпечних предметів, але загроза залишається, – ДСНС
Фото: Facebook/Ігор Клименко

Харків переважно очищено від вибухонебезпечних предметів, однак загроза залишається.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на начальника групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України Ігоря Овчарука.

“У Харкові нашим підрозділом ДСНС на 90% (це на мою думку) вичищено від вибухонебезпечних предметів, від цих залишків, тому місто майже безпечне. Але знову ж таки залишається загроза, бо йдуть обстріли по краю міста. Навіть сьогодні, коли ми працювали, були обстріли на Північній Салтівці та Великій Данилівці”, – сказав Овчарук.

За його словами, у Харкові було багато випадків, коли знаходили боєприпаси, що не розірвалися, на самому початку було багато бойових касетних елементів від систем залпового вогню типу "Смерч" і “Ураган”.

Овчарук не зміг сказати, скільки знадобиться часу для розмінування всього регіону. Він зазначив, що окупанти, відступаючи, мінують дороги, проїзди, лісосмуги тощо. Його підрозділ під час розмінування нещодавно звільнених територій стикався і з випадками дистанційного мінування (зокрема, у Кутузівці та Руській Лозовій).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також