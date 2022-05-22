Тепер отримати посвідчення водія можна незалежно від місця навчання

Відтепер скласти іспити щоб отримати водійське посвідчення можна в будь-якому центрі на території України, незважаючи на те, де ви проходили навчання.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Зміни торкнулися і теоретичної підготовки, а також свідоцтв для поїздки за кордон.

Для майбутніх водіїв легкових авто та вантажних з причепом теоретичну частину іспиту скорочено трохи менше, ніж на третину. Окрім того, відвідувати навчання можна онлайн.

Також змінюється алгоритм повернення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, виданих за заявою власників на ім’я осіб, що здійснюють поїздки за кордон. Зараз, аби отримати свідоцтво не обов’язково їхати туди, де воно зберігається – його можуть перевидати у будь-якому сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, МВС із депутатами розробили законопроєкт, яким хочуть запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв.