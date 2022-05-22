Брет Велікович перебуває в Україні від початку війни.

На Львівщину прибув службовець розвідки США, офіцер спецпризначення та експерт з військових дронів Брет Велікович.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Велікович як представник Українського Конгресового Комітету США перебуває в Україні від початку війни, допомагає нашим військовим необхідним обладнанням та аптечками, які закупляє Конгрес.

Під час зустрічі військовослужбовець продемонстрував важливий апарат, який невдовзі передадуть Львівщині.

“Також отримаємо 100 аптечок для військових та почнемо співпрацю в цьому напрямі. Сумки для аптечок, які шиють на Львівщині, будемо укомплектовувати медикаментами від Конгресу”, – йдеться у повідомленні.