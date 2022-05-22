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Рашисти звинуватили ОБСЄ у "співпраці" з українською армією на Азовсталі і навіть знайшли "доказ", - Андрющенко

На заводі загарбники знайшли... телефон.

Рашисти звинуватили ОБСЄ у "співпраці" з українською армією на Азовсталі і навіть знайшли "доказ", - Андрющенко
Фото: Twitter/OSCE

Окупанти звинуватили ОБСЄ у "співпраці" з українською армією і пред'явили "доказ", знайдений на маріупольській Азовсталі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують створювати міф навколо ОБСЄ. Тепер на території Азовсталі (за твердженням окупантів) знайдено доказ співпраці ОБСЄ та української армії. Ось це телефон", - написав Андрющенко у своєму Telegram.

Фото: Telegram/Петро Андрющенко

Він зазначив, що в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську арештували співробітників місії, і "офіційна Європа не просто продовжує мовчати... але й деякі країни почали "хитатись" в твердості навколо підтримки України".

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