Росія зруйнувала Україну, Росія має заплатити за це, – Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що Росія має заплатити за відбудову зруйнованих окупаційною армією РФ українських міст і сіл.

Про це президент Польщі заявив під час виступу у Верховній Раді 22 травня.

Він додав, що Польща хоче взяти активну участь у відбудові України через спеціальні фонди. Про створення таких фондів Анджей Дуда планує говорити найближчими днями під час саміту в Давосі.

"Але пам'ятаймо, що Україна повинна бути відбудована насамперед за кошти агресора. Такі вимоги історичної справедливості. За кошти Російської Федерації", – наголосив він.

Для цього, за словами Дуди, необхідно заморозити в західних банках російські валютні резерви.

"Це Росія зруйнувала Україну, і Росія має за це заплатити", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, Анджей Дуда та Володимир Зеленський виступили 22 травня у Верховній Раді.

До слова, станом на кінець квітня загальні втрати економіки України (прямі і непрямі) через війну коливались від 564 до 600 млрд доларів. Загальна сума прямого задокументованого збитку інфраструктури сягнула майже 88 млрд доларів.