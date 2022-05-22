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Росія зруйнувала Україну, Росія має заплатити за це, – Анджей Дуда

Такі вимоги історичної справедливості. 

Росія зруйнувала Україну, Росія має заплатити за це, – Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда
Фото: Twitter Анджея Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що Росія має заплатити за відбудову зруйнованих окупаційною армією РФ українських міст і сіл. 

Про це президент Польщі заявив під час виступу у Верховній Раді 22 травня. 

Він додав, що Польща хоче взяти активну участь у відбудові України через спеціальні фонди. Про створення таких фондів Анджей Дуда планує говорити найближчими днями під час саміту в Давосі. 

"Але пам'ятаймо, що Україна повинна бути відбудована насамперед за кошти агресора. Такі вимоги історичної справедливості. За кошти Російської Федерації", – наголосив він.

Для цього, за словами Дуди, необхідно заморозити в західних банках російські валютні резерви.

"Це Росія зруйнувала Україну, і Росія має за це заплатити", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, Анджей Дуда та Володимир Зеленський виступили 22 травня у Верховній Раді.

До слова, станом на кінець квітня загальні втрати економіки України (прямі і непрямі) через війну коливались від 564 до 600 млрд доларів. Загальна сума прямого задокументованого збитку інфраструктури сягнула майже 88 млрд доларів.

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