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Єрмак озвучив розмір загальних втрат економіки України через війну

Вони коливаються від 564 до 600 млрд доларів.

Єрмак озвучив розмір загальних втрат економіки України через війну
Фото: president.gov.ua

Загальні втрати економіки України (прямі і непрямі) через війну коливаються від 564 до 600 млрд доларів.

Про це повідомляє керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Загальні втрати економіки України (прямі та непрямі) через війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд",- сказано у повідомлені.

За його словами, загальна сума прямого задокументованого збитку інфраструктури досягла майже 88 млрд доларів. Але це дані на основі публічних джерел.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування і пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 3,1 млрд доларів.

Андрій Єрмак зазначив, що, станом на сьогодні зруйновані або захоплені щонайменше 23 тисячі кілометрів доріг, 32 тисячі квадратних метрів житлового фонду.

Крім того, пошкоджені або зруйновані - 535 дитячих садків, 866 установ середньої, вищої та вищої освіти, 231 медустанова, 173 заводи і підприємства, не менше 75 адміністративних будівель, 277 мостів і мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів і 2 порти.

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