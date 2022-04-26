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Україна отримала офіційний статус в ENTSO-E, – Галущенко

Міністр енергетики переконаний, що ця подія важлива не тільки для нас, а й для Європи.

Україна отримала офіційний статус в ENTSO-E, – Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: НАЕК "Енергоатом"

Сьогодні, 26 квітня, у Варшаві відбулось підписання угоди про надання НЕК "Укренерго" статусу члена-спостерігача ENTSO-E, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ця угода ще більше наближає Україну до повної інтеграції з європейськими енергетичними ринками і визначає наш розвиток на майбутнє. Вдячний нашим європейським партнерам і друзям за підтримку і довіру. Впевнений, що ця подія важлива не тільки для нас, але й для Європи. Членство України в ENTSO-E буде взаємовигідним, адже ми не лише будемо вивчати й впроваджувати найкращі європейські практики, а й зможемо поділитися неоціненним досвідом із забезпечення надійності роботи енергосистеми в екстремальних умовах", – цитує міністра пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Наголошується, що статус члена-спостерігача дозволить НЕК "Укренерго" приєднатись до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі.

Як член-спостерігач український оператор зможе брати участь у засіданнях Регіональної Групи ENTSO-E "Континентальна Європа". Представники компанії зможуть увійти до робочих та експертних груп ENTSO-E, які займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо.

Нагадаємо, в середині березня об’єднання української та європейської енергосистем завершилося. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". 

Україна ще рік тому запланувала, що у 2022-му відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і працюватиме ізольовано. Опівночі 24 лютого Україна від’єднала свою енергосистему від Росії. Попри те, що того самого дня РФ масштабно вторглася в Україну, тест ізоляції енергосистеми минув успішно. 

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