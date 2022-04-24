Голова Міноборони Латвії звинуватив противників вступу України в ЄС у пропутінській позиції

Артіс Пабрікс вважає, що Україна має отримати статус кандидата вже цього літа.

Віце-прем'єр, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що Україна має отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу вже цього літа.

Він впевнений, що всі, хто виступає проти, займають пропутінську позицію.

Наша кінцева мета – надати Україні статус кандидата в ЄС вже цього літа! Будь-яка країна ЄС, яка виступає проти цього, є пропутіністською і працює проти глобальних інтересів ЄС", - написав Пабрікс у своєму Twitter.

Our ultimate goal is to grant Ukraine a candidate status in EU already this summer! Any EU country opposing it is pro Putinist and works against EU global interests. — Artis Pabriks (@Pabriks) April 24, 2022

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Про це він заявив у виступі 14-му саміті європейських медіа в Лех-ам-Арльберзі.

Зокрема, міністр вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Володимир Зеленський. Він обгрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

18 квітня Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.