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Голова Міноборони Латвії звинуватив противників вступу України в ЄС у пропутінській позиції

Артіс Пабрікс вважає, що Україна має отримати статус кандидата вже цього літа.

Голова Міноборони Латвії звинуватив противників вступу України в ЄС у пропутінській позиції
Фото: Liga.net

Віце-прем'єр, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що Україна має отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу вже цього літа.

Він впевнений, що всі, хто виступає проти, займають пропутінську позицію.

Наша кінцева мета – надати Україні статус кандидата в ЄС вже цього літа! Будь-яка країна ЄС, яка виступає проти цього, є пропутіністською і працює проти глобальних інтересів ЄС", - написав Пабрікс у своєму Twitter.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Про це він заявив у виступі 14-му саміті європейських медіа в Лех-ам-Арльберзі.

Зокрема, міністр вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Володимир Зеленський. Він обгрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

18 квітня Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

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