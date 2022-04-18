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Зеленський передав представнику ЄС заповнений опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на вступ в ЄС

Відповіді в ЄС пообіцяли проаналізувати швидко.

Зеленський передав представнику ЄС заповнений опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на вступ в ЄС
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Про це повідомляється на сайті глави держави. 

При цьому Зеленський зауважив, що вступ нашої держави до ЄС відбувається в “дуже трагічний час, коли багато українців, які сповідують європейські цінності, втрачають життя”.

“Однак народ України об’єднаний цією метою – відчувати себе нарівні, частиною Європи, частиною Європейського Союзу”, – зазначив він.

Він виказав сподівання, що Україна здобуде підтримку і стане кандидатом на вступ в ЄС. 

“Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії”, – сказав президент.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, що відповіді України в анкеті-опитувальнику будуть дуже швидко проаналізовані.

Нагадаємо, опитувальник для отримання статусу Україною кандидата на вступ президенту України Володимиру Зеленському особисто передала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час її візиту до Києва 8 квітня.

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