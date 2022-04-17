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Джонсон привітав християн з Великоднем, зокрема – українською

"Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що вповаєте на Господа".

Джонсон привітав християн з Великоднем, зокрема – українською
Фото: twitter.com/BorisJohnson

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав християн зі святом Великодня, окремо згадавши віруючих з України. Частину звернення британський прем’єр промовив українською.

За словами Джонсона, цього року для українських християн, незалежно від того, відзначають вони Великдень сьогодні чи через тиждень, за православним календарем, "послання Христа, яке символізує тріумф життя над смертю і добра над злом, звучить актуальніше, ніж будь-коли раніше".

"Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що вповаєте на Господа", – сказав Борис Джонсон українською.

У ролику, викладеному в офіційному Twitter-акаунті британського прем’єр-міністра, можна побачити традиційні українські писанки.

На піджаку Джонсона – значок із прапорами Британії та України.

Напередодні прем’єр Британії поінформував президента України Володимира Зеленського про нові санкції з боку Британії, які набули чинності минулого тижня, і заявив, що Лондон найближчим часом продовжить надавати Україні засоби для оборони, включаючи бронетехніку.

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