Домовитися з окупантами про тишу не вдалося, гуманітарних коридорів сьогодні не буде

Станом на ранок 17 квітня домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації не вдалося.

Сьогодні гуманітарні коридори не відкриються, повідомила міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук у Telegram.

"Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше. Вкотре вимагаємо відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей", – зазначила вона.

Крім цього, через відповідні міжнародні структури від окупантів вимагають відкрити відкрити спеціальний коридор з Маріуполя для вивезення поранених військових.

Нагадаємо, мешканців Донеччини і Луганщини закликають евакуюватися якомога швидше, адже ворог активізувався за цими напрямками.