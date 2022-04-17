Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
ГоловнаСуспільствоВійна

Домовитися з окупантами про тишу не вдалося, гуманітарних коридорів сьогодні не буде

Росія не припиняє обстріли. 

Домовитися з окупантами про тишу не вдалося, гуманітарних коридорів сьогодні не буде
Ірина Верещук
Фото: Скіншот відео

Станом на ранок 17 квітня домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації не вдалося. 

Сьогодні гуманітарні коридори не відкриються, повідомила міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук у Telegram.

"Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше. Вкотре вимагаємо відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей", – зазначила вона.

Крім цього, через відповідні міжнародні структури від окупантів вимагають відкрити відкрити спеціальний коридор з Маріуполя для вивезення поранених військових.

Нагадаємо, мешканців Донеччини і Луганщини закликають евакуюватися якомога швидше, адже ворог активізувався за цими напрямками. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також