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Ворог завдав удару по Броварській громаді на Київщині

Пошкоджені інфраструктурні обʼєкти. 

Ворог завдав удару по Броварській громаді на Київщині
Ігор Сапожко
Фото: скріншот

Вранці 17 квітня росіяни завдали удару по Броварам. Пошкоджені інфраструктурні обʼєкти, повідомив мер міста Ігор Сапожко в Facebook

Він попередив, що можливі перебої з постачанням електроенергії та води.

"Війна продовжується. Не потрібно бігти з телефоном, знімати, звертатись до людей, знімати себе на фоні певних речей. Прохання зберігати спокій, не забувати, що йде війна", – закликав він.

Сапожко зазначив, що комунальники зроблять все можливе, щоб відновити всі пошкоджені обʼєкти. 

Після нетривалої перерви ворожі війська минулої пʼятниці знову почали завдавати ракетних ударів по Київській області. За 15 квітня їх було три. 

Вчора ворог обстріляв Київ. Під удар потрапив Дарницький район, загинула одна людина. 

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