Новий наступ РФ проти України може розпочатися найближчими днями - телеканал NBC

Через що США переконують союзників якнайшвидше надати Україні необхідну їй зброю.

Наступний етап російської військової кампанії в Україні може розпочатися в найближчі кілька днів. Про це повідомляє американський телеканал NBC з посиланням на двох високопоставлених представників Пентагону.

"Чиновники заявили, що, за оцінкою США, російські військові можуть почати перекидати частину своїх сил назад в Україну вже цими вихідними або на початку наступного тижня".

Нині, як зазначає видання, офіційні особи США вважають, що Росія може перекинути війська назад в Україну і почати наступ до того, як усі російські війська знову будуть готові до бою.

Наразі США працюють над тим, щоби переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів.

Раніше у Генеральному штабі повідомляли, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту. Наразі ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється.