РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
ГоловнаСуспільствоВійна

Щодо Маріуполя ведуться перемовні процеси, але довіри до російських переговірників нема, – Зеленський

Окупанти вже обіцяли дозвіл турецькому президенту вивезти поранених, загиблих і мирних мешканців, але не дотримали слова. 

Щодо Маріуполя ведуться перемовні процеси, але довіри до російських переговірників нема, – Зеленський
Фото: ОПУ

Щодо Маріуполя розробляються плани й перемовні процеси, однак довіри до російських переговірників немає.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю українським онлайн-медіа. Повна розмова буде оприлюднена на LB найближчим часом. 

"Скажу чесно, довіри до російських перемовників немає. Ми домовлялися, що буде гуманітарний коридор, і посередником виступала Туреччина і особисто президент Ердоган. Ми домовлялись, що він може забрати через Бердянськ наших поранених, які у Маріуполі, і вбитих. І точно тих, хто цивільні, перш за все, жінок і дітей. Ми домовлялись, що це буде, але в якийсь момент Росія відмовилась", – сказав він.

Зеленський сказав, що щоденно підтримується звʼязок із українськими захисниками, заблокованими на заводі в Маріуполі. Президент підкреслив, що ворог у шість разів кількісно перевищує наші сили в цьому місті, а за технікою переважає більш ніж у 10 разів. 

Він додав, що окупанти встановили декілька кіл блокування Маріуполя і масово вивозять українців на тимчасово підконтрольну їм територію. 

"Все це брехня, що стверджували росіяни, що немов ми не пускаємо мирних людей у їх бік виїжджати. По-перше, ми це не контролюємо", – сказав він. 

Нагадаємо, росіяни понад місяць тримають Маріуполь в облозі, цілеспрямовано знищують там укриття мирних людей, не дають завозити та крадуть гуманітарну допомогу, заважають евакуації. З ініціативами сприяти евакуації, крім президента Туреччини, виступали президент Франції Емманюель Макрон і глава грецького МЗС Дендіас, який сказав, що готовий особисто приїхати до міста та супроводжувати туди гуманітарну місію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також