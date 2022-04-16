Щодо Маріуполя ведуться перемовні процеси, але довіри до російських переговірників нема, – Зеленський

Окупанти вже обіцяли дозвіл турецькому президенту вивезти поранених, загиблих і мирних мешканців, але не дотримали слова.

Щодо Маріуполя розробляються плани й перемовні процеси, однак довіри до російських переговірників немає.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю українським онлайн-медіа. Повна розмова буде оприлюднена на LB найближчим часом.

"Скажу чесно, довіри до російських перемовників немає. Ми домовлялися, що буде гуманітарний коридор, і посередником виступала Туреччина і особисто президент Ердоган. Ми домовлялись, що він може забрати через Бердянськ наших поранених, які у Маріуполі, і вбитих. І точно тих, хто цивільні, перш за все, жінок і дітей. Ми домовлялись, що це буде, але в якийсь момент Росія відмовилась", – сказав він.

Зеленський сказав, що щоденно підтримується звʼязок із українськими захисниками, заблокованими на заводі в Маріуполі. Президент підкреслив, що ворог у шість разів кількісно перевищує наші сили в цьому місті, а за технікою переважає більш ніж у 10 разів.

Він додав, що окупанти встановили декілька кіл блокування Маріуполя і масово вивозять українців на тимчасово підконтрольну їм територію.

"Все це брехня, що стверджували росіяни, що немов ми не пускаємо мирних людей у їх бік виїжджати. По-перше, ми це не контролюємо", – сказав він.

Нагадаємо, росіяни понад місяць тримають Маріуполь в облозі, цілеспрямовано знищують там укриття мирних людей, не дають завозити та крадуть гуманітарну допомогу, заважають евакуації. З ініціативами сприяти евакуації, крім президента Туреччини, виступали президент Франції Емманюель Макрон і глава грецького МЗС Дендіас, який сказав, що готовий особисто приїхати до міста та супроводжувати туди гуманітарну місію.