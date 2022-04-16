За сьогодні вдалося евакуювати 1 449 людей, – Верещук

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 381 людина.

За суботу, 16 квітня всього було евакуйовано 1 449 людей.

Про це повідомила Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 381 людина. З них з Маріуполя – 170 людей.

1 211 людина доїхала з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь

З міст Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області попри постійні обстріли сьогодні було організовано евакуйовано 68 людей.

Нагадаємо, через щільні і масові обстріли була повністю зірвана евакуація людей з міста Лисичанськ Луганської області.