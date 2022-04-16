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До Чугуєва почали повертатися люди, – Синєгубов

Місто на Харківщині від окупантів звільнили 7 березня.

До Чугуєва почали повертатися люди, – Синєгубов
Фото: t.me/synegubov

У Чугуєві на Харківщині зруйновано або пошкоджено понад 40 багатоквартирних будинків та більш ніж 300 помешкань приватного сектору. Зруйновані заклади освіти, культури, мости, пошкоджена дамба на Печенізькому водосховищі. 

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, який у суботу, 16 квітня, разом із місцевою владою оглянув наслідки дій окупантів. 

"Люди, які виїхали в перші тижні війни, повертаються. У цей час комунальники відновили електропостачання для більш ніж 5 тисяч жителів селища Малинівка. У селі Кам'яна Яруга, де проживає більше 2 тисяч людей, відновили газопостачання. Деякі населені пункти поки що забезпечують генераторами", – розповів він.

Фото: t.me/synegubov

Фото: t.me/synegubov

Фото: t.me/synegubov

Фото: t.me/synegubov

Фото: t.me/synegubov

Синєгубов додав, що в районі функціонує гуманітарний хаб, куди доставили десятки тонн вантажів із продуктами харчування та найнеобхіднішим. 

Голова ОВА зазначив, що попереду ще дуже багато викликів, "але настрій бойовий, разом – відбудуємо".

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили Чугуїв 7 березня. Окупантам було завдано великих втрат в особовому складі та техніці.

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