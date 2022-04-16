Зоопарк Рівного поповнився єнотами, альпаками і приматами, яких евакуювали з Київщини, Харкова і Дніпра

Рівне прихистило 45 тварин, яких вдалося вивезти із зони активних бойових дій.

Про поповнення повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"Друзі, у Рівненському зоопарку поповнення. 17 приматів, 20 єнотів-полоскунів і 8 альпак отримали тимчасовий прихисток в міському звіринці. Вони мешканці Київської області, міст Дніпра та Харкова", – написав він у телеграмі в суботу, 16 квітня.

Віталій Коваль повідомив, що тварини почуваються добре, звикають до нових умов проживання і харчування.

"А працівники зоопарку роблять все можливе, аби завоювати їхню довіру", – додав голова Рівненської ОВА.

Фото: t.me/vitalykoval8

Фото: t.me/vitalykoval8

Нагадаємо, окупанти знищили "Фельдман Екопарк" під Харковом. Керівництво екопарку мало намір приспати левів і тигрів. Але прийняти хижаків погодилися у Притулку диких тварин Наталії Попової під Києвом.