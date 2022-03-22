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Глава МЗС Греції особисто супроводжуватиме гуманітарну місію до Маріуполя

Окупанти не пропускають гуманітарну допомогу в місто.

Глава МЗС Греції особисто супроводжуватиме гуманітарну місію до Маріуполя
Фото: facebook/dendiasnikos

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грецькі ЗМІ.

"Я планую супроводжувати місію особисто в координації з головою Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером, з яким ми вже контактуємо", - заявив Дендіас. Він також направив офіційну ноту з проханням про сприяння українській стороні та ноту з проханням не перешкоджати направленню гуманітарної допомоги - російській стороні.

Зазначається, що у Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть допомагати місту.

У понеділок Дендіас виступив у Раді ЄС у закордонних справах із промовою, в якій наголосив на необхідності захисту мирного населення. Він також обговорив цю тему з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Також глава грецького МЗС провів бесіду про становище мирного населення в місті з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, який прибув до Греції в неділю.

Нагадаємо, Маноліс Андрулакіс останнім останній дипломат ЄС, евакуйований з блокадного Маріуполя, заявив що місто поповнює ряди міст, зруйнованих у війні. І додав, що він бачив там те, що, сподівається, ніхто ніколи не побачить.

Російські війська влаштували в Маріуполі гуманітарну катастрофу. Місто перебуває в оточенні, через постійні обстріли та бомбардування загинули тисячі його мешканців. Росіяни заважають евакуації та не дозволяють доставляти гуманітарну допомогу. У місті відсутня електроенергія та водопостачання.

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