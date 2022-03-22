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"Азов" показав момент влучання в російський катер під Маріуполем

Катер підбили вчора.

Бійці полку "Азов", що базується у Маріуполі, показали відео моменту знищення ворожого катеру 03160 "Раптор". Відео вони опублікували в телеграмі полку.

Про ураження російського катера поблизу Маріуполя повідомлялося вчора ввечері.

(на відео присутня ненормативна лексика)

На відео чути звук пострілу і радісний вигук через миттєвість.

"Ліга" пише з посиланням на телеграм-канали, що окупанти заперечують потоплення "Раптора". Мовляв, він був уражений вогнем ЗСУ і відбуксований до Єйська. Також повідомляється про поранення двох російських моряків (склад екіпажу - три людини, може перевозити до 20 військових).

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