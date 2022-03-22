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Щодня держкордон на заході країни перетинає щонайменше 600 авто з гуманітаркою, – МВС

Переважно перетинають кордон з боку Польщі та Словаччини.

Щодня держкордон на заході країни перетинає щонайменше 600 авто з гуманітаркою, – МВС

З початку війни прикордонники Західного регіонального управління пропустили 15054 автотранспортні засоби з гуманітарними вантажами.

Про це повідомив телеграм-канал МВС.

Щодня державний кордон перетинають у середньому від 600 до 800 таких автомобілів. 

Зокрема, впродовж останньої доби оформлено 604 вантажівки. Переважно вони перетинають кордон з боку Польщі та Словаччини.

Нагадаємо, в Україні створили портал гуманітарної допомоги help.gov.ua. На ньому, зокрема, можна дізнатись, як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж, як перерахувати кошти для підтримки армії чи допомоги постраждалим мирним мешканцям, контакти закордонних та українських гуманітарних хабів.

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