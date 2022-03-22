Переважно перетинають кордон з боку Польщі та Словаччини.

З початку війни прикордонники Західного регіонального управління пропустили 15054 автотранспортні засоби з гуманітарними вантажами.

Про це повідомив телеграм-канал МВС.

Щодня державний кордон перетинають у середньому від 600 до 800 таких автомобілів.

Зокрема, впродовж останньої доби оформлено 604 вантажівки. Переважно вони перетинають кордон з боку Польщі та Словаччини.

Нагадаємо, в Україні створили портал гуманітарної допомоги help.gov.ua. На ньому, зокрема, можна дізнатись, як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж, як перерахувати кошти для підтримки армії чи допомоги постраждалим мирним мешканцям, контакти закордонних та українських гуманітарних хабів.