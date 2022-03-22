Як діяти у разі виникнення хімічної небезпеки, – інфографіка від Міндовкілля

Аварії на підприємствах можуть призвести до викидів хлору, аміаку, синильної кислоти.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів підготувало роз’яснювальну інфографіку, як діяти у разі виникнення хімічної небезпеки.

“Поряд із цивільними будівлями та інфраструктурою, під обстріли потрапляють і об’єкти хімічної промисловості”, – зазначили у відомстві.

Аварії на підприємствах можуть призвести до викидів в атмосферне повітря або виливу на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин, таких як хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид, зазначили у Міндовкіллі.

Нагадаємо, 21 березня унаслідок обстрілу заводу “Сумихімпром” було пошкоджено трубопровід аміаку в цеху складних мінеральних добрив підприємства. Відбулася розгерметизація трубопроводу, спрацювали аварійні системи захисту, при цьому відбувся незначний витік аміаку.