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Аварію на Сумихімпромі повністю ліквідовано, постраждав працівник підприємства

Трубопровід загерметизовано, накладено спеціальний бандаж. 

Аварію на Сумихімпромі повністю ліквідовано, постраждав працівник підприємства
Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького

Аварію на заводі хімічної промисловості “Сумихімпром” ліквідовано, загрози населенню немає.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Зазначимо, 21 березня о 02:58 у результаті обстрілу заводу було пошкоджено трубопровід аміаку в цеху складних мінеральних добрив підприємства.

У результаті розгерметизації трубопроводу спрацювали аварійні системи захисту, при цьому відбувся незначний витік аміаку. 

Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами та силами ДСНС – трубопровід загерметизовано, накладено спеціальний бандаж. 

Підрозділи ДСНС завершили роботи з осадження аміачної хмари. Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає. 

“Персонал підприємства та співробітник ДСНС проявили мужність та злагодженість під час ліквідації наслідків аварії – всі дії відбувались чітко з Планом ліквідації аварійних ситуацій. На жаль, один зі співробітників підприємства отримав травму, наразі йому вже надана оперативна медична допомога”, – зазначено у пресрелізі.

Працівники розпочали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу. 

Додамо, підприємство було екстрено зупинено в перший день війни – 24 лютого 2022 року.

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