"Жодного євро для окупантів!" Зеленський закликав Німеччину розірвати всі бізнес-звʼязки з РФ

Президент України Володимир Зеленський укотре закликав Європу припинити фінансувати Росію, щоб у неї не було коштів на проведення війни в Україні.

У відеозверненні до громадян Німеччини 21 березня Зеленський включив звук повітряної тривоги, яку українці змушені слухати тижнями.

"Наші люди чують це постійно і одразу беруть дітей, допомагають старим і йдуть в укриття, підвали, щоб вижити. Від російських авіабомб, ракет. Зі звуком цієї сирени українці живуть, працюють, намагаються спати, лікуються від поранень, народжують дітей, помирають", – зазначив глава держави.

Тисячі наших громадян загинули від цієї жорстокої війни. Зокрема 115 дітей.

Зеленський зауважив, що до цієї війни Київ називали новим Берліном, порівнюючи в містах відкритість, емоції, свободу. А тепер Київ закритий і затихший, в очікуванні нової сирени.

"Ми зараз не можемо зібратися ось так, як ви. Не можемо жити, як ви можете. Ми воюємо за наш порятунок проти однієї з найчисельніших армій, ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків і гвинтокрилів, на яких росіяни вже зараз пишуть "На Берлін", – додав президент.

Він підкреслив, що росіяни хочуть піти значно далі, ніж Україна.

"Ми воюємо проти окупантів, які застрілюють біженців на дорогах, вбивають мирних людей, створюють штучний голод цілим містам, спалюють житлові квартали. Це найстрашніша війна в Єропі з часів Другої світової", – заявив президент.

"Німці. Ви маєте силу. Європа має силу, потужнішу за будь-які ракети, танки. Без торгівлі з вами у Росії не буде грошей на цю війну. Тож хай буде мир якнайшвидше. І ви це можете", – підкреслив Зеленський.

Україна попереджала європейських політиків, що це небезпечно, коли в Москві вирушіють, чи є в Європі газ і скільки він коштує. І коли російські ракети впали в 20 км від кордону з НАТО, коли росіяни захопили АЕС, тоді стало ясно, що треба послухати Україну і підтримувати її.

"Не спонсоруйте, будь ласка, військову машини Росії. Жодного євро для окупантів. Закрийте для них всі порти, не постачайте товари, відмовляйтесь від енергоресрусів. Тисність, щоб Росія пішла з України, Я вірю, що мир мождливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Щоб Київ знову називали новим Берліном, щоб на площах було безпечно, як і у вас. Щоб діти гралися не в укриттях. І щоб всі ми забули про сирену повітряної тривоги, як не памʼятаєте про неї ви", – підсумував він.

Як відомо, ЄС впровадив чотири санкційні пакети за розвʼязання Росією повномасштабної війни в Україні. Водночас відкритим лишається питання купівлі енергоносіїв. Цього тижня урядовці ЄС обговорюватимуть застосування проти Росії нафтового ембарго.