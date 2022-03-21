Війська РФ обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну - зруйновано 12 будинків, є поранені

У Луганській області російські окупаційні війська продовжували обстріли міст, під щільний вогонь потрапили Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

В результаті були зруйновані 12 житлових будинків. Рятувальники витягли з-під завалів 5 людей, поранення отримали двоє громадян.

"Росіяни знов відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній. Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б'ють ворога. Але знов маємо близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури", - зазначив Гайдай.

Він також додав, що спроби армії РФ захопити великі населені пункти марні, тому окупанти обрали тактику терору мирного населення. "Це росія, від неї іншого чекати не потрібно. На щастя, під час учорашніх обстрілів загиблих виявлено не було, поранених двоє - в Попасній та Комишувасі. Врятованих з під завалів - п'ятеро".