Нова війна у Європі
Нова війна у Європі
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Війська РФ обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну - зруйновано 12 будинків, є поранені

Рятувальники витягли з-під завалів 5 людей.

Війська РФ обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну - зруйновано 12 будинків, є поранені
Фото: ДСНС ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Луганській області російські окупаційні війська продовжували обстріли міст, під щільний вогонь потрапили Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

В результаті були зруйновані 12 житлових будинків. Рятувальники витягли з-під завалів 5 людей, поранення отримали двоє громадян.

"Росіяни знов відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній. Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б'ють ворога. Але знов маємо близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури", - зазначив Гайдай.

Він також додав, що спроби армії РФ захопити великі населені пункти марні, тому окупанти обрали тактику терору мирного населення. "Це росія, від неї іншого чекати не потрібно. На щастя, під час учорашніх обстрілів загиблих виявлено не було, поранених двоє - в Попасній та Комишувасі. Врятованих з під завалів - п'ятеро".

Нагадаємо, у результаті завданої Росією ракетної атаки на Київ увечері неділі загинули чотири людини, одна отримала травмування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також