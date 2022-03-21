Російський флот намагається заблокувати узбережжя України, — Міноборони Великої Британії

Це призведе до погіршення гуманітарної ситуації в Україні.

Російські війська намагаються оточити Миколаїв та висунутись на захід, на Одесу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у твіттері.

Російський флот також намагається заблокувати узбережжя України. Якщо йому це вдасться, то це може призвести до погіршення гуманітарної ситуації в Україні, адже шлях забезпечення українців важливими товарами буде відрізано.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4Kgqgh6q8K



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VU1vamog4n — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2022

Нагадаємо, ввечері 20 березня британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Великобританія продовжить посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку України, аби допомогти покласти край війні з Росією.