За день вдалось евакуювати 7295 людей, - Верещук

З семи запланованих на день гуманітарних коридорів спрацювало чотири.

Віцепрем'єр Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 20 березня.

З семи запланованих на день гуманітарних коридорів спрацювало чотири. Всього вдалось евакуювати 7295 людей.

Донецька область: з Маріуполя до Запоріжжя прибули 3985 людей автобусами та приватним транспортом. Було залучено 11 автобусів з Бердянська. Вже зараз вони доїхали до Запоріжжя, де люди зможуть отримати тепло, одяг, їжу, медикаменти.

Завтра зранку заплановано відправити в напрямку Маріуполя близько 50 автобусів із Запоріжжя. Місце посадки у Бердянську - площа перед міським спорткомплексом (Мелітопольське шосе 27). За інформацією можна звертатись на гарячу лінію (+380504397529, 36276, 35252). Частина автобусів проведе евакуацію з міста Мангуш, а також з прибережних пунктів в районі Мангуша.

У Бердянську також продовжують заправляти приватні авто маріупольців, які рухаються за маршрутом з Маріуполя до Запоріжжя (проспект Східний 4а, Мелітопольське шосе 87б).

Київська область: з села Бобрик до Броварів вдалось евакуювати 2 тис. людей. З села Тарасівка до Броварів - 1310 людей. З Бородянки до Білої Церкви евакуація була вкотре зірвана через порушення режиму тиші окупантами.

Харківська область: з Харкова вдалось доправити гуманітарну допомогу до селища Рогань. Разом із тим була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань - за інформацією розвідників, окупанти планували захопити гуманітарну колонну. Такі плани не вдалось упередити щодо доставки допомоги до міста Вовчанськ - на сьогодні пропав зв'язок з 5 водіями та лікарем. Уряд веде перемовини про їх повернення.

Нагадаємо, про те, що гуманітарна колонна, яка прямувала до міста Вовчанськ, потрапила під контроль окупантів, раніше повідомляв голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.