На Харківщині обірвався зв’язок з гуманітарною колоною. Зрозуміло, що вона під контролем окупантів, – Синєгубов

У Харківській області обірвався зв’язок з гуманітарною колоною, яка прямувала до міста Вовчанськ.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у складі колони були “швидкі”, автобуси для можливої евакуації і дві фури по 20 тон з гуманітарним вантажем. "Як тільки вони переїхали окружну нашу з боку Салтівки і прямували далі на тимчасово непідконтрольну нам територію, то зв’язок обірвався. Ми декілька годин намагаємся із Офісом Президента, із Віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук встановити місцезнаходження. Імовірно, що колона перебуває під контролем окупаційних військ. Робимо все можливе, щоб повернути наших людей”, – йдеться у повідомленні.

За даними GPS зрозуміло, що ця колона зараз перебуває під контролем окупаційних військ, зазначив Синєгубов.

Також він повідомив, що гуманітарні вантажі були відправлені і до Малої Рогані.

“Нас інформували про провокації, так і сталося: окупанти “зелені коридори” зірвали. Тому ухвалили рішення розвантажити допомогу в іншому місці”, – сказав очільник ОВА.

Окрім того, спостерігається активність ворожих військ по напрямку Дергачів і Ізюму, але окупанти були вщент розбиті нашими ЗСУ.

“Місто Харків перебуває під повним контролем Збройних сил України. Вони міцно тримають свої позиції і, звичайно, що не збираються ними поступатися”, – зазначив він.

Нагадаємо, у Харкові від обстрілів російських військових загинули чоловік і девʼятирічна дитина.