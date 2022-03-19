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У Харкові внаслідок російських обстрілів загинули чоловік і девʼятирічна дитина

Ще пʼятеро цивільних мешканців загинули в Ізюмському районі 

У Харкові внаслідок російських обстрілів загинули чоловік і девʼятирічна дитина
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

У Харкові від обстрілів російських військових загинули чоловік і девʼятирічна дитина. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Унаслідок останнього обстрілу в Харкові в районі ХТЗ загинули цивільні - чоловік і 9-річна дитина. Щирі співчуття рідним", - зазначив він.

Крім того, в Ізюмському районі через обстріли загинули пʼятеро мешканців. 

"Уночі там тривали обстріли, п’ять мирних мешканців, на жаль, загинули внаслідок ворожих дій Російської Федерації. У цих громадах стан наразі такий, що вони повністю відмовилися від співпраці з "освободітєлями", а ті хочуть створити такі жахливі умови, щоб потім запропонувати "руку щастя або руку добра", яка буде абсолютно у крові, щоб у людей не було вибору чи виходу", - повідомляє Суспільне з посиланням на голову ОДА. 

Нагадаємо, що 18 березня в Харківській області рятувальники здійснили 33 виїзди для ліквідації пожеж і розбирання зруйнованих обстрілами будинків. Урятовано чотирьох людей.

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