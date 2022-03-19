"Ми ж не звірі. Доведеться шукати, збирати, відправляти назад, щоб їх там за ДНК ідентифікували. Там теж є мами".

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про ситуацію станом на вечір суботи, 19 березня.

Очільник ОВА зазначив, що окупанти продовжують хаотично обстрілювати населені пункти, і пояснив, чому на Миколаївщині сьогодні не оголошували повітряну тривогу.

"Не можемо оголошувати повітряну тривогу, бо "смерч" чи "ураган" летить півтори хвилини. Поки збираємося оголосити тривогу – воно вже "бахкає", – розповів він.

Кім звернув увагу мешканців області на дві проблеми.

"Перше. Є багато місць, звідки загарбники втекли, залишили обгорілі трупи в полях. Вони своїх не завжди забирають, і якщо зараз морози і ще більш-менш, то на весну-літо це буде наша проблема", – сказав глава ОВА.

Він попросив миколаївців повідомляти, де вбиті окупанти "лежать у посадках, за змогою збирати в мішечки".

"Ми ж не звірі. Це міф, що вони на добрива перетворяться і насіння треба насипати у кишені, щоб проросло. Ні, трупна отрута буде заважати нашій посівній. Тож доведеться шукати, збирати, відправляти назад, щоб їх там за ДНК ідентифікували. Там теж є мами", – зазначив Віталій Кім

Крім того, він нагадав, що за мародерство належить кримінальна відповідальність.

"Якщо раніше було, що десь там відбив техніку і забрав собі – це я розумію. Це трофей. Потім відремонтували і віддали військовим. Але тепер уже, в тилу, це не трофеї, це мародерство", – сказав Кім.

Глава Миколаївської ОВА зауважив, що почастішали випадки, коли російську військову техніку розбирають на запчастини, бо "знадобиться в господарстві". Він закликав знайдену ворожу техніку за змоги ремонтувати і передавати українським військовим. Пояснив, що на брухт її здавати нема сенсу, бо все одно вилучать і передадуть армії. "Воєнний брухт ніхто продати не зможе", – наголосив Віталій Кім.