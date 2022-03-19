Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає, – глава правління УЗ

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін подякував чесним білоруським залізничникам за те, що між Білоруссю та Україною більше немає залізничного сполучення.

Про це Камишін сказав у ефірі каналу "Настоящее время".

"Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не везти російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", – зазначив він.

Глава правління УЗ відмовився уточнювати, з якої дати сполучення немає, але підтвердив, що залізничні колії – в непридатному стані.

"Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників, залишилися чесні люди. Я б не хотів їх підставляти. Я вдячний за те, що відбувається нині серед залізничників Білорусі", – додав Камишін.

Нагадаємо, раніше білоруські опозиційні ЗМІ повідомили, що з 19 березня залізничні шляхи на півдні країни (у Гомельській і Брестській областях) охоронятимуть спецпризначенці внутрішніх військ. Патрульні будуть ходити в цивільному, матимуть зброю та рації з GPS-трекерами. Розміщення планується в наметах біля залізничної інфраструктури.

Ця новина пов’язана з небезпекою диверсій на залізниці, які після російського вторгнення в Україну час від часу організовують громадяни Білорусі.