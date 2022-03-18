У Білорусі спецназ у цивільному охоронятиме залізницю через "рейкову війну"

Це пов’язано з небезпекою диверсій, яку після російського вторгнення в Україну час від часу організовують білоруси.

У Білорусі від завтра, 19 березня, залізничні шляхи на півдні країни (у Гомельській та Брестській областях) охоронятимуть спецназівці внутрішніх військ. Патрульні будуть ходити в цивільному, матимуть зброю та рації з GPS-трекерами. Розміщення планується в наметах біля залізничної інфраструктури.

Ця новина однозначно пов’язана з небезпекою диверсій на залізниці, яку після російського вторгнення в Україну час від часу організовують громадяни Білорусі, пише опозиційне видання "Наша Ніва".

Після початку війни щонайменше восьмеро білорусів були затримані за підозрою у порушенні графіка руху російської зброї та фізичному пошкодженні залізничної інфраструктури Білорусі.

Про одну з останніх серйозних таких акцій стало відомо 16 березня. На ділянці Доманава-Лісна (Брестська філія) знищено прилади автоматики та телемеханіки СЦБ технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна пропускна спроможність ділянок залізниць та безпечний рух поїздів), а на ділянці Фаринава-Загаття (Вітебська філія) зруйновано шафу реле СТБ. Внаслідок акцій нібито було порушено графік руху поїздів, у тому числі військових. Відповідальність за це взяла на себе організація BYPol.

Сьогодні в Орші затримали працівника місцевої залізниці, який пошкодив рейки.

Нагадаємо, сьогодні радник глави Офісу президента України Олексій Арестович закликав українців улаштувати окупантам "тотальну рейкову війну". За його словами, зрив постачання супротивника залізницею (а цей вид постачання найефективніший), може радикально змінити ситуацію на користь України.