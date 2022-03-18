"Жодних ознак дефолту Україна не має - ця проблема має турбувати тільки Росію".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів онлайн-конференцію з представниками провідних інвестиційних компаній світу.

Про це він заявив у відеозверненні.

У конференції взяли участь майже 300 представників, серед яких: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Franklin Templeton та інші.

"Україна ніколи не здасться, ніколи не поступиться своєю незалежністю і територіальною цілісністю. Це бачить весь світ. Ми вже думаємо про відновлення країни. Україна планує залучити кошти наших міжнародних партнерів, а також репарації, які має сплатити Росія за свою агресію", - сказав Єрмак.

Голова ОП закликав міжнародний бізнес купувати військові облігації українського уряду.

"Жодних ознак дефолту Україна не має - ця проблема має турбувати тільки Росію", - наголосив Єрмак.

"Я закликаю не вірити фейкам і вкидам, якими заповнений інформаційний простір. Також я закликаю диванних експертів їхати на передову, а не підігравати окупантам, сіючи зневіру в українській владі та армії. Ми ніколи не підемо на жодні домовленості всупереч національним інтересам України", - додав голова ОП.

Нагадаємо, 1 березня в Україні розпочався аукціон з продажу військових облігацій. Придбати їх можна через банки-первинні дилери. Алгоритм купівлі облігацій – тут.

2 березня урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца зазначив, що Україна ніколи не проводила аукціонів облігацій внутрішньої державної позики в таких екстремальних умовах. У результаті, за його словами, ми вже отримали понад 8 млрд грн.