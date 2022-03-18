​"Держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти", - Шмигаль

Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з міст.

Україна буде напряму закуповувати у вітчизняних виробників ключові соціальні продукти.

Про це у своєму відеозверненні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ці продукти будуть безкоштовно від завтра роздаватись людям в тих містах, які вже опинилися в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій ... Ми сформували перелік ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії. Міністерство розвитку громад та територій у щоденному режимі формує перелік міст, куди цю продукцію треба доставити", - розповів прем'єр.

Заявки про обсяги продуктів для кожного з таких міст подаватимуть уряду військові місцеві адміністрації.

"Укрзалізниця" закуповує продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозить їх по регіонах. Щодо доставки в тимчасово окуповані населені пункти, то будемо залучати міжнародні гуманітарні організації", - уточнив Шмигаль.

Він підкреслив, що продукти роздаватимуть людям безкоштовно.

Кабмін виділив 18 млдр грн "Укрзалізниці" для реалізації такого проєкту.

"Відповідна програма також стимулюватиме розвиток власного українського виробництва харчових продуктів, а харчова промисловість зараз стає одним із ключових секторів економіки", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін доручив місцевій владі разом з Нацполіцією, Держпродспоживслужбою і Держлікслужбою забезпечити контроль за цінами на низку товарів у роздрібних продавців.