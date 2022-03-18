На Запоріжжі волонтери знайшли російські вагони з металом і передали їх ЗСУ

У Запорізькій області волонтери знайшли два російські вагони з листовим металом та передали їх на потреби Збройних сил України.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Він розповів, що вагони належали "якомусь російському власнику", але імені його Старух не назвав.

"Із цього металу повинні були робити такі штуки, які стріляють в наших солдатів. Так от, метал затримано і вилучено задля потреб оборони України!", - зазначив голова ОДА.

"А колишнім власникам ми бажаємо іти слідом за руським воєнним кораблем!", - додав Старух.

Нагадаємо, війна Росії проти України триває 23-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнують аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росіяни обстрілюють житлові масиви з артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону. Також РФ завдає ударів з території Білорусі і Чорного моря.

Росія називає війну з Україною "спеціальною операцію" і поширює брехливу інформацію щодо розвитку подій. Крім того, на територіх РФ заборонено називати війну "війною", а також повідомляти правдиві дані про втрати серед особового складу російських військ.

Перемовини делегації РФ та України тривають, відбулося вже кілька етапів. Однак,ніяких конкретних результатів поки досягнути не вдалося. Росія озвучує лише свої запити і не виконує ніяких домовленостей.