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Вимоги України на переговорах незмінні, Росія в ЗМІ озвучує лише свої запити, – Подоляк

Подоляк спростував чергові російські заяви. 

Вимоги України на переговорах незмінні, Росія в ЗМІ озвучує лише свої запити, – Подоляк
Фото: Команда Зеленського

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з Росією Михайло Подоляк заявив, що позиції України в діалозі з РФ незмінні.

Це: припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Про це Подоляк написав у Telegram.

"Статус переговорів. Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа", – написав він.

Представники РФ систематично стверджують, нібито Україна погоджується на навʼязувані Росією компроміси, зокрема про позаблоковий статус. 

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