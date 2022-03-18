Вимоги України на переговорах незмінні, Росія в ЗМІ озвучує лише свої запити, – Подоляк

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з Росією Михайло Подоляк заявив, що позиції України в діалозі з РФ незмінні.

Це: припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Про це Подоляк написав у Telegram.

"Статус переговорів. Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа", – написав він.

Представники РФ систематично стверджують, нібито Україна погоджується на навʼязувані Росією компроміси, зокрема про позаблоковий статус.