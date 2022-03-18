"Епіцентр" виділив країні допомогу на суму понад 150 млн грн

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну група компаній Епіцентр К направила ресурси на допомогу військовим та громадянам країни. Як заявила співвласниця компанії Галина Герега, Епіцентр вже виділив допомогу для країни на загальну суму понад 150 млн грн.

“Станом на сьогодні Епіцентр виділив допомогу загальною вартістю понад 150 млн грн, і в подальшому продовжить допомагати країні. Для більш ефективної координації та розподілення допомоги ми створили Гуманітарні штаби у Києві та в Західній Україні. Окрім того, мережа надала свій транспорт (фури, будівельну техніку, мікроавтобуси тощо) на потреби українського народу і перевезення вантажів, в тому числі з Європи”, - зазначила Галина Герега.

За її словами, компанія докладає максимум зусиль, щоб не допустити гуманітарної катастрофи в Києві. Для цього Епіцентр створив у столиці Гуманітарний штаб із забезпечення потреб військових, територіальної оборони та мирних мешканців. Сюди щоденно надходять десятки тонн вантажу: їжа, медикаменти, одяг та інші товари першої необхідності.

В копамнії зазначили, що завдяки власним логістичним потужностям вибудували повний ланцюжок постачання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Епіцентр надає не лише власні приміщення і транспортний парк, але й робочу силу та стратегічні запаси товарів.

За даними пресслужби, станом на 13 березня Гуманітарним штабом вже прийнято понад 5500 палет гуманітарної допомоги. В тому числі медичні товари та ліки, продукти харчування, одяг та засоби гігієни. При цьому імпорт-менеджери компанії активно контактують з країнами, що хочуть надати допомогу та європейськими організаціями ООН і Червоний хрест.

Там зазначають, що команда Гуманітарного штабу організовує адресну доставку та відвантаження допомоги в усі райони Києва - у бомбосховища, хворим мешканцям та людям з особливими потребами.

На електронній платформі штабу https://potreby.kyivcity.gov.ua/ усі охочі можуть поділитись своїми пропозиціями щодо підтримки міста.

Також зазначається, що Епіцентр створив ще один гуманітарний штаб спільно з напрямком Інтерспорт Україна. Він розпочав роботу на базі міської ради у західному регіоні країни.

"Розуміючи потреби громадян в холодну пору року, в компанії вирішили зробити акцент на допомозі теплим одягом. Ініціативу підтримала міжнародна група Intersport разом з національними організаціями та відомі спортивні бренди 4F, Intersocks, Vilking та інші. Вже зараз нові вантажі з допомогою прибувають в Україну, збільшуючи об’єми фонду", - розповіли в компанії "Епіцентр-К"

Територіально гуманітарний штаб знаходиться в західному регіоні, але працює на забезпечення потреб та адресно надає допомогу по всій Україні. "Теплим одягом будуть забезпечені військові Збройних Сил України та сили територіальної оборони", - додали у компанії.

Також там відзначили, що у співпраці з міськими та обласними адміністраціями на сході країни "Епіцентр" надає допомогу містам, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів.

"Компанія робить все від себе залежне задля забезпечення потреб військових та українських споживачів. Попри військові дії, авіаційні та артилерійські обстріли міст, торговельна мережа Епіцентр продовжує роботу всюди, де це можливо, і ні на мить не зупиняє роботу з подальшого постачання в Україну найбільш необхідних країні товарів", - резюмували у пресслужбі.