S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило рейтинг Росії із "ССС-" до "СС".

За зазначає Reuters, це сталося після того, як Росія повідомила про труднощі з виплатою боргу за єврооблігаціями 2023 і 2043 років, номінованими у доларах. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через вторгнення РФ до України.

"Хоча публічні заяви мінфіну Росії свідчать про те, що уряд наразі намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити в найближчі кілька тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами", – йдеться у повідомленні агентства.

Агентства Fitch і Moody's також висловили занепокоєння щодо спроможності Росії виконати свої боргові зобов'язання, коли на початку березня знизили рейтинг країни на кілька категорій.

Рейтинг "СС" – третя знизу категорія рейтингу, яка означає, що дефолт ще не відбувся, але він більш ніж імовірний.