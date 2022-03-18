Toyota відновлює роботу в Україні

Компанія Toyota відновлює роботу своїх дилерських центрів в Україні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Компанія розуміє необхідність подальшого економічного розвитку, тому відновлює свою діяльність в Україні із дотриманням необхідних заходів безпеки для співробітників і відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

Загалом відкривається 21 сервісний центр у різних областях України, зокрема в Києві і Кривому Розі.

Також у компанії зазначили, що залучені до надання гуманітарної допомоги українським співробітникам Toyota, їхнім сім’ям та біженцям з України. Для цих груп населення компанія збирає фінансову допомогу на суму до 2,5 млн євро.

Нагадаємо, у березня компанія Toyota припинила постачання автомобілів до Росії та зупинила своє виробництво в Санкт-Петербурзі.