Влада Закарпаття отримала 500 заявок на релокацію бізнесу, 120 підприємств переїдуть найближчим часом

З моменту запуску програми переміщення підприємств і бізнесів з територій, де ведуться активні бойові дії, влада Закарпатської області отримала 500 заявок. Найближчим часом 120 підприємств вже переїдуть до Закарпаття. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram.

За словами Микити, програма релокації бізнесу – це частина масштабної підтримки економіки країни в умовах війни, до чого закликав президент Володимир Зеленський.

«Нещодавно глава держави зазначив, що поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах», – підкреслив він.

Влада Закарпаття створила окремий підрозділ для розробки умов переміщення бізнесу, а результат перевищив можливі очікування. Зокрема, сотні компаній зацікавлені перенести бізнес, а деякі підприємства вже розпочали роботу на території регіону.

«Результат: 500 отриманих заявок; 300 підприємств, з якими є пряма та стійка комунікація; 120 підприємств прийняли рішення про релокацію на Закарпаття; 4 підприємства вже активно функціонують в області з відновленням своєї статутної діяльності», - розповів голова обласної військової адміністрації.

Микита зазначив, що Закарпаття продемонструвало найкращі показники в Україні. «Дякую представникам бізнесу за довіру, а команді – за самовідданість і професіоналізм. Рухаємося далі. Разом переможемо!» – написав він.