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Влада Закарпаття отримала 500 заявок на релокацію бізнесу, 120 підприємств переїдуть найближчим часом

Влада Закарпаття створила окремий підрозділ для розробки умов переміщення бізнесу.

Влада Закарпаття отримала 500 заявок на релокацію бізнесу, 120 підприємств переїдуть найближчим часом

З моменту запуску програми переміщення підприємств і бізнесів з територій, де ведуться активні бойові дії, влада Закарпатської області отримала 500 заявок. Найближчим часом 120 підприємств вже переїдуть до Закарпаття. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram.

За словами Микити, програма релокації бізнесу – це частина масштабної підтримки економіки країни в умовах війни, до чого закликав президент Володимир Зеленський.

«Нещодавно глава держави зазначив, що поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах», – підкреслив він.

Влада Закарпаття створила окремий підрозділ для розробки умов переміщення бізнесу, а результат перевищив можливі очікування. Зокрема, сотні компаній зацікавлені перенести бізнес, а деякі підприємства вже розпочали роботу на території регіону.

«Результат: 500 отриманих заявок; 300 підприємств, з якими є пряма та стійка комунікація; 120 підприємств прийняли рішення про релокацію на Закарпаття; 4 підприємства вже активно функціонують в області з відновленням своєї статутної діяльності», - розповів голова обласної військової адміністрації.

Микита зазначив, що Закарпаття продемонструвало найкращі показники в Україні. «Дякую представникам бізнесу за довіру, а команді – за самовідданість і професіоналізм. Рухаємося далі. Разом переможемо!» – написав він.

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