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Зеленський закликав українців по всьому світу тиснути на бізнес, щоб він виходив з Росії

"Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей".

Зеленський закликав українців по всьому світу тиснути на бізнес, щоб він виходив з Росії
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликає припинити торгівлю з країною-агресоркою Російською Федерацією.

Він звернувся до українців за кордоном і закликав їх контактувати з журналістами та політиками, а також тиснути на бізнес, щоб світові компанії виходили з російського ринку.

"Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров!", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Президент наголосив, що ціна за цю війну проти України має стати надзвичайно болісною для Росії.

"Ціна за цю війну проти України має стати надзвичайно болісною для Росії. Відповідний тиск є завданням для всіх українців всередині країни та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі мають зайняти моральну позицію. Не лише держави, а й компанії", - додав Зеленський.

Нагадаємо, після військового вторгнення Росії в Україну десятки світових компаній і брендів різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в РФ. Прокуратура РФ погрожує західним компаніям, які вирішили піти з російського ринку, арештом топменеджерів і конфіскацією активів. 

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.

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