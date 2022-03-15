Байден підписав закон про $13,6 млрд допомоги Україні

"Агресія Путіна проти України об'єднала людей в Америці та в усьому світі, щоб діяти невідкладно та рішуче".

Президент США Джо Байден підписав закон про двопартійне державне фінансування, яким надаються Україні історичні $13,6 млрд.

"Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування", - написав він у Twitter.

Байден також зазначив, що "агресія Путіна проти України об'єднала людей в Америці та в усьому світі, щоб діяти невідкладно та рішуче".

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine. — President Biden (@POTUS) March 15, 2022

Проєкт закону узгоджувався місяцями, доки був представлений в остаточному вигляді Конгресу США минулого тижня. Після цього він швидко отримав підтримку з боку республіканців та демократів як у Сенаті, так і в Палаті представників. Він включає 13,6 мільярдів доларів на гуманітарну, безпекову та економічну допомогу Україні та сусіднім країнам.

Ці ресурси означатимуть додаткове оборонне обладнання, гуманітарну допомогу та додаткову підтримку розгортання американських військ у сусідніх країнах.

За даними ЗМІ, пакет також включає нові поставки 105-мм мінометів і додаткових протитанкових і зенітних комплексів Javelin і Stinger.

Нагадаємо, 9 березня лідери обох партій Конгресу США досягли домовленості про збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам.

Байден також доручив виділити ще 200 млн доларів на військову допомогу Україні. 12 березня він підписав відповідний меморандум