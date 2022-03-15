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На Хмельниччині попрощалися із морським піхотинцем Антоном Геваком

27-річний комвзводу 140-го окремого розвідбату морської піхоти ЗСУ 5 березня загинув під Маріуполем. 

Сьогодні, 15 березня, у Новоушицькій селищній ОТГ на Хмельниччині провели в останню путь земляка командира взводу 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ Антона Гевака.

Морський піхотинець загинув під Маріуполем.

Фото: facebook.com/novaushytsia

Фото: facebook.com/novaushytsia

Фото: facebook.com/novaushytsia

Фото: facebook.com/novaushytsia

Антон Гевак народився і проживав у селі Пилипи-Хребтіївські. Навчався у місцевій середній школі. Закінчив військову академію в Одесі. Був учасником АТО.

Йому було 27 років, 9 з яких Антон провів у лавах ЗСУ. Пройшов шлях від солдата-строковика до старшого лейтенанта.

Загинув від ворожої кулі 5 березня 2022 року в бою з танковою колоною російських окупантів у напрямку Маріуполя. Перед тим він із NLAW підбив ворожий танк супротивника.

Як повідомляли, у боях за Україну загинув ветеран АТО і учасник "Ігор Нескорених" Сергій Карайван із Кривого Рогу.

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