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Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ, – Генштаб

На Луганщині упродовж дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 «Град».

Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ, – Генштаб
Фото: Міноборони України

Продовжується наступальна операція Росії проти України, однак противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00 15.03.2022. 

Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.

Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.

Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку «Азов» було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.

На Луганщині упродовж дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 «Град» з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.

Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали понад 13500 осіб. Також Росія втратила 404 танки і 1279 бойових броньованих машин.

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