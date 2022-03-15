Виробник шин Michelin припиняє роботу в Росії

Французька компанія Michelin (MICP.PA) призупиняє свою діяльність в Російській Федерації, а також - експорт до країни-агресорки.

Про це повідомляється на сайті michelin.

Завод компанії у Давидовому, що під Москвою, який був відкритий 2004 року, налічує 750 працівників. Підприємство виробляє до 2 млн шин на рік, переважно для легкових автомобілів на російському ринку та деяких країнах Північної Європи.

Заборона на експорт торкнеться автомобілів класу люкс.

"У цьому дуже складному та невизначеному контексті пріоритетом Michelin є підтримка всіх своїх співробітників, які постраждали від цієї кризи, включаючи співробітників Michelin Russia. Група залишається повністю мобілізованою і продовжуватиме змінювати свої рішення в міру розвитку ситуації", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, після військового вторгнення Росії в Україну десятки світових компаній і брендів різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в РФ. У владній партії "Єдина Росія" заявили, що активи таких компаній слід "націоналізувати", оскільки їхній вихід з ринку можна розцінити як "навмисне банкрутство".

Уряду та Генпрокуратурі РФ вже направлено список із 59 зарубіжних підприємств, які можуть бути "націоналізовані". Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.