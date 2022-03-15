Ізраїль скасував безвіз для українців і не приймає біженців, однак запровадив електронні дозволи

Дозвіл на в’їзд громадян України до Ізраїлю видає тамтешнє МВС.

Ізраїль скасував можливість безвізового в’їзду для громадян України, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС.

Про це інформує посольство України в Ізраїлі.

"Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю", – пояснили в посольстві.

За даними посольства, 13 березня МВС Ізраїлю встановило такі правила в’їзду для українців:

1. Встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі.

2. Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс(и) здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю.

3. Якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного на сайті Управління з питань народонаселення та імміграції за допомогою електронної анкети.

4. Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю.

5. Відповідь на запит заявника буде надіслана на електронну адресу заявника.

6. Якщо заявник прибув до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, який проживає в Ізраїлі, запрошений заявник повинен отримати запрошення від громадянина Ізраїлю (як зазначено у пункті 3) перед заповненням заявки (як зазначено у пункті 4).

"Просимо варто врахувати, що МВС Ізраїлю є єдиним уповноваженим органом, який приймає рішення щодо пропуску іноземців, у т.ч. українців на територію країни", – наголошують у посольстві.

З огляду попередні випадки відмов українцям в перетині кордону або тривалу перевірку підстав в’їзду в країну, що змушувало громадян України годинами чекати результатів перевірок, посольство наполегливо рекомендує українцям перед поїздкою в Ізраїль врахувати таке:

Ізраїль не приймає біженців з України;

урядом Ізраїлю визначені пріоритетні категорії осіб, що можуть в’їхати в Ізраїль за певних умов (наприклад, подружжя/діти-громадян України та громадян Ізраїлю, які постійно проживають в Україні; громадяни, які раніше подали прохання на возз'єднання сім'ї з громадянами Ізраїлю; члени сімей Ізраїльтян першої лінії спорідненості; нові репатріанти та особи , які мають єврейське коріння);

особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристі в (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі) не можуть безперешкодно в’їхати в країну;

в (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі) якщо ви маєте твердий намір в’їжджати в Ізраїль обов’язково консультуйтесь з ізраїльськими адвокатами, більшість яких наразі надають безкоштовну юридичну консультацію.

Посольство закликає громадян України обов’язково врахувати зазначену інформацію та не в’їжджати в Ізраїль у разі наявності негативної візової історії (наприклад ті особи, які були раніше в Ізраїлі і порушили візовий режим, тобто перебували в країні нелегально).

"Також врахуйте, що якщо Ваші родичі наразі знаходяться в Ізраїлі нелегально, Вам також буде відмовлено у в’їзді", – зазначають українські дипломати.

Нагадаємо, 13 березня посол України в Ізраїлі подав позов до тамтешнього МВС, яке перешкоджає прийому українських біженців. У позові стверджується, що міністр Шакед порушує досягнуті раніше Єрусалимом і Києвом домовленості про безвізовий режим, використовуючи для цього "обтічні формулювання".

У позові наголошено, що міністр внутрішніх справ Ізраїлю не має повноважень ухвалювати одноосібне рішення про приймання біженців з України. Позивачі вважають, що це питання має вирішуватися урядом держави Ізраїль у тісній співпраці з комісією Кнесету з міжнародних справ.

Раніше МВС Ізраїлю продовжило на два місяці термін перебування для українських туристів, які легально перебувають у країні.

Учора голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Ізраїль погодився виступити посередником на перемовинах між Україною та Росією. Триває активний діалог з Ізраїлем щодо гуманітарної допомоги Україні.