Майже 44 тисячі британців готові прийняти українських біженців у своїх домівках

Пріоритет буде надано тим британцям, які приймають знайомих з України.

Британський уряд запустив сайт «Дім для України», на якому можуть зареєструватися ті, хто хоче прийняти українських біженців у себе вдома. За перші п’ять годин зареєструвалося 43 800 осіб.

Про це повідомляє BBC.

На цьому сайті реєструються британці, які бажають запропонувати українцям безкоштовну оренду приміщення щонайменше на шість місяців.

Кожному домогосподарству, в якому проживає біженець, буде запропоновано 350 фунтів стерлінгів на місяць без оподаткування. Британці не мають забезпечувати біженців їжею, але можуть зробити це за бажанням, йдеться в повідомленні.

Міністр з питань житлово-комунального господарства Майкл Гоув наголосив, що його країна має історію «підтримки найбільш вразливих верств населення в їхні найтемніші години». За його словами, не буде ніяких обмежень у кількості українців, які зможуть в’їхати до Великобританії за схемою спонсорської візи.

Гоув уточнив – пріоритет буде надано тим британцям, які приймають знайомих з України. Такий підхід дозволить якнайшвидше запустити цю схему. З п’ятниці британці зможуть самостійно спонсорувати візу громадянина України. В заяві треба вказувати певну особу з України, якій заявник хоче допомогти.

Але українські біженці, які не мають родинних чи інших зв’язків із Великобританією, також матимуть можливість приїхати до країни. Схема буде розширена за підтримки благодійних організацій, громадських груп і церков, які можуть допомогти з підбором біженців для приймаючої сторони. Гоув запевнив, що це станеться швидко.

У повідомленні йдеться, що британський уряд зіткнувся з критикою - в тому числі з боку власних депутатів - за швидкість і масштаби своєї реакції на кризу біженців, спричинену вторгненням Росії в Україну.