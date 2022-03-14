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​ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії

Нові обмеження торкнуться кількох секторів російської економіки.

​ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії
Фото: president.gov.ua

Постійні представники ЄС затвердили у понеділок четвертий пакет санкцій проти Росії. 

Про це повідомило французьке головування у Раді Євросоюзу у своєму офіційному акаунті у Twitter

Новий пакет спрямований проти фізичних і юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також проти низки секторів російської економіки. 

«Ці заходи набудуть чинності з моменту їх швидкої публікації в «Офіційному журналі» Європейського Союзу», – наголошується в повідомленні, оприлюдненому ввечері в понеділок.

Крім того, посли ЄС також схвалили заяву до СОТ щодо агресії Росії проти України, у якій йдеться про скасування переваг, якими РФ користується як член організації, та про припинення розгляду заявки Білорусі на вступ до СОТ.

Нагадаємо, учора міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що ЄС ухвалить рішення заборонити імпорт сталеливарної продукції з Росії, заборонити експорт предметів розкоші до Росії, заборонити будь-які інвестиції у видобуток і переробку нафти в Росії та розширити список олігархів, які потраплять у санкційний список. 

Також четвертий пакет санкцій передбачає нові обмеження проти найбільших російських нафтових компаній «Роснефть», «Транснефть» і «Газпром нефть». 

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